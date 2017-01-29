Високопоставленого тернопільського поліцейського спіймали п’яним за кермом

28/01/2017 Розмір тексту:

Працівника поліції затримали за підозрою у водінні в нетверезому стані у мікрорайоні “Дружба” в ніч на 27 січня, близько 00.10.

За інформацією “RIA плюс“, затриманий – один із тимчасово виконуючих обов’язки начальника відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, звати його Михайло Б. (прізвище редакції відоме). Утім, при затриманні підозрюваний стверджував, що ніде не працює.

Про цей же інцидент на своїй сторінці у facebook пише й “автомайданівець” Ігор Василів.

“У ніч з 26 на 27 січня 2017 р. на масиві Дружба м. Тернополя з явними ознаками алкогольного сп’яніння Патрульна поліція Тернополя був зупинений Боднарчук Михайло Іванович, в. о. начальника одного з відділів ГУНП в Тернопільській області.

Від проходження алкотестеру “Драгер” відмовився. Забажав поїхати в медзаклад для освідчення. Однак там також ВІДМОВИВСЯ.

Був складений протокол за ст. 130 “Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції” – за відмову”, – написав Ігор Василів.

За фактом вже призначене службове розслідування, – повідомили у відділі комунікації головного управління нацполіції в області. – За його результатами буде вирішуватись, чи працюватиме в подальшому дана особа в органах внутрішніх справ.

Більше офіційної інформації в головному управлінні не надають. Лише нагадали, що за кермування напідпитку всіх поліцейських звільняли з роботи.

Як стало відомо “20 хвилин” з власних джерел, чоловік приїхав до нас з Рівненщини. У Тернополі – понад півроку. Очолює відділ розвідки, який не підпорядковується очільнику головного управління нацполіції в області.