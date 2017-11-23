«Високі ціни, низька якість», – тернополяни обурені ситуацією на продуктових ринках

23/11/2017 Розмір тексту:

Ми вже розповідали про тенденцію зростання цін на фрукти. Тернополян обурює також і їхня низька якість.

Тернополянка Марія Григорук купувала фрукти для святкового столу. Жінка розповідає: ціни «космічні», якість – незадовільна.

«Купила виноград, то частина виявилася гнилою. А мандарини – кислі та трохи зеленкуваті. Зате ціни, як нібито ті фрукти золоті. Виноград – до сорока гривень за кілограм, мандарини – аналогічно. Мені цікаво, чому цього року так серйозно подорожчали фрукти. На овочі ціна біль-менш, а фрукти надто дорогі», – каже жінка.

Управління статистики вкотре фіксує на Тернопільщині тенденцію щодо зростання цін. Порівняно з минули роком, фрукти подорожчали на 15 %. В основному збільшення цін характерне для заморських фруктів, вартість яблук залишається стабільною. Вони коштують в середньому від семи до п’ятнадцяти гривень за кілограм.

Софія Романська