Вишнівецьку громаду визнали перспективною на рівні Мінрегіону

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з обласними державними адміністраціями та Центрами розвитку місцевого самоврядування визначили потенційні перспективні центри спроможних громад. До їх числа включено і Вишнівецьку громаду, повідомляє портал «Децентралізація влади».

У Мінрегіоні наголосили, що перелік центрів спроможних громад є рекомендаційним і допоміжним для облдержадміністрацій у завершенні формування перспективних планів об’єднаних громад.

Перспективними на Тернопільщині визнано 40 громад, до їх числа потрапила і одна із наймолодших та найменших ОТГ краю – Вишнівецька. Ця громада налічує близько 8,5 тис мешканців та об’єднує чотири населені пункти.

Попри невеликий розмір, громада незмінно демонструє стабільний розвиток, працює над покращенням інфраструктури. За словами очільника ОТГ Володимира Кравця, такі кроки не залишаються непомітними і вже низка довколишніх сіл має намір приєднатися до громади. Деякі із цих сіл навіть знаходяться в інших районах.

Наявність у списку Мінрегіону стає черговим доказом того, що Вишнівецька ОТГ є дієвою та самодостатньою громадою, яка готова приймати не менш ініціативні села до об’єднання.