“Вишнівецька ОТГ – одна з найперспективніших громад Тернопільщини”, – експерти з питань децентралізації

До обговорення питань децентралізації у студії телеканалу долучилася заступник селищного голови Вишнівецької ОТГ Юлія Цимбалюк.

Експерти із питання децентралізації називають Вишнівецьку ОТГ взірцевою, адже у ній процес об’єднання допоміг якнайшвидше вирішити проблемні питання. Також про це в одному із сюжетів для «Сільського календаря» розповідають мешканці Вишнівця.

– Селище в нас було занехаяне, скільки голів не було – не було ніякого пуття. Прийшов Володимир Васильович Кравець і зробив із Вишнівця міні-Європу, міні-Київ, – зазначила вишнівчанка Лілія Кошак.

Незважаючи на свої успіхи у розвитку, представники Вишнівецької громади продовжують втілювати нові проекти. Відтак, Юлія Цимбалюк у прямому ефірі програми «Хто як не ми?» розповіла про подальші плани громади.

– Зроблено чимало, однак є ще багато задуманого. Останні півтора року велику увагу ми приділяємо розвитку освітньої галузі. Відтак, рік тому у нашій громаді був утворений відділ освіти науки і спорту, який продовжує ефективно функціонувати, забезпечуючи всебічний розвиток нашій молоді. Окрім цього, загальноосвітні заклади Вишнівеччини отримали нових очільників, які показали під час конкурсного відбору хороші програми для руху освіти. Зараз у нас ведуться перемовини для того, аби залучити інвестора в нашу громаду, який розширить можливості працевлаштування населення , – поділилася пані Юлія.

До слова, цього року Вишнівецька ОТГ увійшла в п’ятірку переможців проекту «Децентралізація в дії: підтримка розробки дорожніх карт для місцевих громад». Також дві школи цієї ОТГ потрапили у ТОП-40 шкіл Тернопільської області за результатами ЗНО.