Вирва глибша від людського зросту: на Тернопільщині підірвали потужну авіабомбу. ФОТО

19/05/2017 0
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На Тернопільщині групою піротехнічних робіт було вилучено та знищено авіабомбу ФАБ-250 часів Другої Світової війни

Як повідомляють в управлінні ДСНС, боєприпас виявили на полі поблизу села Плісняни Зборівського району.

Аварійно-рятувальний загін вкотре застерігає населення про обережне поводження з невідомими та вибухонебезпечними предметами. У разі виявлення вибухонебезпечних або інших предметів звертайтеся за номером 101.

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