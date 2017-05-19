Вирва глибша від людського зросту: на Тернопільщині підірвали потужну авіабомбу. ФОТО

19/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині групою піротехнічних робіт було вилучено та знищено авіабомбу ФАБ-250 часів Другої Світової війни

Як повідомляють в управлінні ДСНС, боєприпас виявили на полі поблизу села Плісняни Зборівського району.

Аварійно-рятувальний загін вкотре застерігає населення про обережне поводження з невідомими та вибухонебезпечними предметами. У разі виявлення вибухонебезпечних або інших предметів звертайтеся за номером 101.