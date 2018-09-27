Вироби з муранського скла, які розкуповують в Венеції, виготовляють… на Тернопільщині

27/09/2018 Розмір тексту:

Виготовлення на експорт в Італію заготовок під біжутерію, а також інших виробів з муранського скла успішно здійснює приватний підприємець у Кременці. В рамках робочої поїздки з процесом творіння оригінальних виробів ознайомився голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.



Як розповіла підприємець Інна Малісевич, свою діяльність вона розпочала ще сім років тому, а протягом наступних років офіційно взяла на роботу трьох працівників. Торік — ще шість.

Наша землячка постійно працює над розширенням виробництва, тож минулоріч у липні їй вдалося відкрити новий цех по виготовленню скляних виробів. Це сувеніри у вигляді фруктів та цукерок, які користуються попитом серед туристів на ринках Італії. Інна Малісевич запросила до роботи майстра-італійця, який навчив працівників особливостям цього витонченого ремесла. До слова, муранське (венеціанське) скло виготовляється за старовинними технологіями, винайденими на острові Мурано поблизу Венеції. Підприємство розростається. Цьогорч кількість найманих працівників зросла вже до 26-ти одиниць.

«Відвідавши низку підприємств області, я можу з впевненістю стверджувати, що наші люди люблять свій край, мають стимул і бажання започатковувати й розвивати тут власну справу, — зазначив Степан Барна. — Більше того, організовують роботу прозоро — створюють нові робочі місця та сплачують податки».