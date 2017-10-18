Патрульні виписали на п’яного пішохода три матеріали

18/10/2017 Розмір тексту:

Чоловіка, який наражав своє життя на небезпеку, переходивши дорогу через чотири смуги руху у невстановленому місці, патрульні помітили на вулиці Микулинецькій. Вони одразу зупинилися, аби припинити правопорушення.

Однак на зауваження полісменів громадянин не реагував. Навпаки, почав поводити себе зухвало, нецензурно виражався, погрожував фізичною розправою, пробував шарпати за формений одяг. Інспектори змушені були застосувати до правопорушника фізичну силу та одягти кайданки, повідомляють у патрульній поліції.

