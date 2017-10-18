Патрульні виписали на п’яного пішохода три матеріали
18/10/2017 0
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Чоловіка, який наражав своє життя на небезпеку, переходивши дорогу через чотири смуги руху у невстановленому місці, патрульні помітили на вулиці Микулинецькій. Вони одразу зупинилися, аби припинити правопорушення.
Однак на зауваження полісменів громадянин не реагував. Навпаки, почав поводити себе зухвало, нецензурно виражався, погрожував фізичною розправою, пробував шарпати за формений одяг. Інспектори змушені були застосувати до правопорушника фізичну силу та одягти кайданки, повідомляють у патрульній поліції.
Після чого доставили його до відділку поліції, де склали на нього протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі працівника поліції. А також винесли постанову за те, що він переходив дорогу у невстановленому місці.
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