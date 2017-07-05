Випускницю з Тернопільщини, яку згвалтували і вбили, хоронили у весільному платті. ФОТО

29/06/2017 1
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Об 11 годині почався похорон 17-річної Іринки Мукоїди, яку жорстоко убили 26 червня.

На похорон Іринки прийшло дуже багато людей. Всі в чорному і з білими квітами.

Вишнівець ридає… Море людей… Море білих квітів… Біла труна… Білі свічки… Іринка – як наречена, уся в білому… Короваї, як для нареченої…

Люди плачуть, емоції переповнюють…

Це була не дитина, а АНГЕЛ… таких, кажуть всі, хто знав Іринку, зараз немає. Що б не сталось, вона все усміхнена… Люди єдиного просять – віддати ката їм у руки…

На похороні понад 2 тисячі людей. Іринку ховають у весільному вбранні і з величезними весільними короваями. Заплакані і згорьовані однокласниці рясно встеляють шлях дівчинки трояндовими пелюстками…

Діти в шоці від того, що сталося, бо ще на випускному разом зустрічали сонце, а через день Іринки не стало… Ніхто не може усвідомити, що Іринки уже немає…

Нехай прийме Господь її світлу душу у свої обійми…

Невеличка церква не може умістити усіх людей. Таке враження, що на похорон прийшов на лише весь Вишнівець, а й люди з околиць. Люди стоять і попри усю дорогу, де йшла процесія.

Ірина Белякова, “20 хвилин

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Коментарі (1)

Анонімний

05/07/2017

Ну, що тут коментувати.Щире співчуття рідним покійної дитини.Подонка-вбивцю не судити, а віддати людям та рідним…Пірвати тварюку на шматочки.Якщо б у нас були нормальні поліцейські, то * при попытке к бегству * знищити мразоту бо цю тварюку потім в тюрмі ще й годувати треба буде… Але будемо надіятися, що в тюрмі серед засуджених є батьки доньок, які з ним там розберуться…

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