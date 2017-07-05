Випускницю з Тернопільщини, яку згвалтували і вбили, хоронили у весільному платті. ФОТО
Об 11 годині почався похорон 17-річної Іринки Мукоїди, яку жорстоко убили 26 червня.
На похорон Іринки прийшло дуже багато людей. Всі в чорному і з білими квітами.
Вишнівець ридає… Море людей… Море білих квітів… Біла труна… Білі свічки… Іринка – як наречена, уся в білому… Короваї, як для нареченої…
Люди плачуть, емоції переповнюють…
Це була не дитина, а АНГЕЛ… таких, кажуть всі, хто знав Іринку, зараз немає. Що б не сталось, вона все усміхнена… Люди єдиного просять – віддати ката їм у руки…
На похороні понад 2 тисячі людей. Іринку ховають у весільному вбранні і з величезними весільними короваями. Заплакані і згорьовані однокласниці рясно встеляють шлях дівчинки трояндовими пелюстками…
Діти в шоці від того, що сталося, бо ще на випускному разом зустрічали сонце, а через день Іринки не стало… Ніхто не може усвідомити, що Іринки уже немає…
Нехай прийме Господь її світлу душу у свої обійми…
Невеличка церква не може умістити усіх людей. Таке враження, що на похорон прийшов на лише весь Вишнівець, а й люди з околиць. Люди стоять і попри усю дорогу, де йшла процесія.
Ірина Белякова, “20 хвилин“
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Коментарі (1)
Анонімний05/07/2017
Ну, що тут коментувати.Щире співчуття рідним покійної дитини.Подонка-вбивцю не судити, а віддати людям та рідним…Пірвати тварюку на шматочки.Якщо б у нас були нормальні поліцейські, то * при попытке к бегству * знищити мразоту бо цю тварюку потім в тюрмі ще й годувати треба буде… Але будемо надіятися, що в тюрмі серед засуджених є батьки доньок, які з ним там розберуться…