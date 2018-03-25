Випускники ТНЕУ запевняють, що їхній заклад вищої освіти – найкращий!

Не секретом є і те, що сучасні зво вболівають за позитивні відгуки своїх вихованців, адже кожен із них є найнадійнішим джерелом інформації для майбутніх абітурієнтів – потенційних студентів того чи іншого університету.

Відповідно до нових норм організації навчального процесу хлопці та дівчата, пройшовши підготовку за освітнім ступенем «магістр» тривалістю у півтора року, завершують навчання не влітку, а в зимово-весняний період. Отже саме зараз в університетах тривають урочистості з нагоди вручення дипломів вчорашнім студентам, а сьогодні – кваліфікованим фахівцям.

Активно діляться своїми враженнями про навчання, співпрацю з професорсько-викладацьким колективом, плани на майбутнє випускники Тернопільського національного економічного університету, запевняючи, що їхній заклад вищої освіти – найкращий!

«Мене переповнюють дуже змішані почуття… З одного боку ти крокуєш далі, у щось нове, а з іншого – залишаєш за плечима 5 найяскравіших, найкращих років життя. Однак, цитуючи Ліну Костенко «І кожен фініш – це, по суті, старт…», розумієш, що все ще попереду. Впевнений що факультет фінансів ТНЕУ і надалі показуватиме високий рівень у всіх сферах діяльності, а студентів прошу тримати цю планку кращого факультету. Рідній альма-матер – Тернопільському національному економічному університету – бажаю тільки процвітання», – ділиться враженнями випускник факультету фінансів ТНЕУ Водяний Сергій.

«Дякую усім викладачам, у яких я навчалася і в економічному коледжі, і на факультеті фінансів ТНЕУ. Дякую кафедрі податків і фіскальної політики ТНЕУ, котра скерувала мене на навчання в аспірантуру, навчаючись у якій я б дуже хотіла, щоби моєю науковою роботою керував доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий або доктор економічних наук, професор Оксана Миронівна Десятнюк», – зізнається випускниця факультету фінансів Ольга Плюсквік.

«Навчання в університеті, окрім ґрунтовних знань, дає студентській молоді впевненість у собі, що допомагає молодим людям звершувати те, про що раніше тільки мріяли. Я дуже задоволений, що свого часу обрав навчання саме на факультеті аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ, – розповідає випускник факультету аграрної економіки і менеджменту Володимир Слюсарчин. – Рекомендую випускникам шкіл вступати до Тернопільського національного економічного університету, адже наш університет – один з кращих закладів вищої освіти України. Знання, які тут здобуваються, є достойними європейських університетів. А конкретно на факультет аграрної економіки і менеджменту рекомендую вступати тим, хто любить свою землю і свою Батьківщину».

Випускник факультету обліку і аудиту ТНЕУ Владислав Цахнев говорить: «Мені дуже подобається, що у ТНЕУ, і на нашому факультеті зокрема, добре розуміють, що навчання – це тільки одна складова роботи студента. Для нас відкривають дуже широкі можливості розвитку, а отже кожен може знайти себе у тій сфері, у якій почувається найкомфортніше. Нас підтримує адміністрація університету та факультету і це круто!».

Традиційно розділити радість зі своїми дітьми приходять найрідніші люди – батьки, які також радо відгукуються про університет.

«Професорсько-викладацький колектив ТНЕУ, окрім надання якісних фахових знань, допомагає нам виховати у наших дітях лідерські якості, почуття відповідальності за прийняті рішення, вчить працювати над собою та досягати успіху», – ділиться мати випускника Стефанія Слюсарчин.

Спілкуючись з молодими людьми, розумієш, що упродовж навчання вони справді отримали необхідний багаж знань, перейняли досвід від своїх наставників, науковців, провідних практиків. А чого тільки варті насичені студентські роки, проведені з найкращими друзями під час багаточисельних спортивних і мистецьких акцій, роботи над цікавими проектами…

Проаналізувавши такі відгуки, Тернопільський національний економічний університет може бути впевненим у тому, що його випускники пишатимуться тим, що навчалися тут, а рекомендації для сьогоднішніх школярів будуть чи не найкращими!