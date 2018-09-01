Випускники Бережанського інтернату отримали “Валізи підтримки”

01/09/2018 Розмір тексту:

Семеро випускників Бережанської-школи інтернату отримали «Валізи підтримки» – речі побуту для самостійного дорослого життя. Допомогли сиротам тернопільські благодійники.

Акція «Валіза підтримки випускнику» розпочалася більше місяця тому. Її організував благодійний фонд «Майбутнє сиріт».

«Ми на початку планували зібрати речі першої необхідності для 20 випускників 9-11 класів з 6 закладів інтернатного типу Тернопільської області. Адже вони, по закінченні, вступають в доросле життя. Тому ми збирали гроші для купівлі для кожного з них набору, в який входить все, що необхідне дорослій людині для життя в побуті – каструля, сковорода, праска, постільна білизна, для дівчат – фен», – розповідає директор Благодійного Фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко.

Допомогли наповнити «Валізи підтримки» тернопільські благодійники. Акцію планують на Тернопільщині продовжувати. Охочі пожертвувати сиротам можуть звертатися до благодійного фонду «Майбутнє сиріт».

Софія Романська