Випускників професійно-технічних училищ змусять працювати в Україні?

05/09/2017 Розмір тексту:

В Україні бракує робітників, – констатують експерти ринку праці. Відповідних фахівців готують у професійно-технічних закладах. Однак вони не поспішають зайняти вільні робочі місця, натомість виїжджають за кордон.

У Міністерстві освіти і науки України вже знайшли спосіб, як вирішити проблему. Готують законопроект, відповідно до якого, випускники професійно-технічних училищ будуть змушені три роки відпрацювати на території України.

«В нас є достатньо охочих здобувати освіту за державний кошт у професійно-технічних закладах області. Але після навчання діти їдуть працювати за кордон. Це проблема, з якою ми наразі нічого не можемо зробити. Але в Міністерстві освіти і науки обговорюється ідея щодо впровадження норми, відповідно до якої випускники будуть змушені відпрацювати на території України не менше трьох років. Оскільки держава вкладає кошти, то треба потім відпрацювати», – каже начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

До слова, проблема з фінансуванням професійно-технічних закладів до кінця не вирішена. Наразі дефіцит складає майже тридцять мільйонів гривень.

Софія Романська