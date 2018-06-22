Випускний-2018: кореспонденти ІНТБ з’ясували, які сукні в тренді. ВІДЕО

22/06/2018 Розмір тексту:

Шкільний випускний буває лише раз в житті, відтак дівчата мріють виглядати в цей день надзвичайно.

Кореспонденти ІНТБ вже побачили, в яких сукнях юні тернополянки крокуватимуть містом під час параду, а також поцікавилися у дизайнера, яка випускна мода цьогоріч.