“Випалює мозок”: у Тернополі хочуть ліквідували вуличне радіо
Тернополянин Юрій Суходоляк зареєстрував петицію на сайті міської ради стосовно вуличного радіо. Зокрема, хлопець зазначив, що гучномовці на вулицях міста треба ліквідувати.
Петицію наразі підтримало 10 людей з 300 необхідних.
— Вуличне Радіо – це засіб пропаганди. Інформація що не несе змісту але увесь час повторюється, випалює мозок людям, що вимушено перебувають у досяжності цього шумового забруднювача вулиць і парків. Підтримайте ліквідацію усіх гучномовців на вулицях Нашого Міста Тернопіль, — написав автор петиції.
Цікаво, що подібну петицію 15 березня зареєстрували і в Чернівцях. За тиждень часу її підтримало 220 жителів. Проте, як пояснив директор рекламного агентства “Вуличне радіо” в Чернівцях Олег Нитка, згідно закону аудіореклама на зупинках не заборонена.
— Перед тим, як відкривати вуличне радіо, перед тим, як його патентувати взагалі, – це запатентована ідея способу передачі даних, я вивчав законодавчу базу, я сидів з юристами своїми, ми вивчали рік законодавчу базу, жодної заборони немає, — розповів журналістам сайту bukinfo Олег Нитка.
І справді, Закон України чітко визначає місця, де заборонена аудіореклама: забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщення пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, у портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами.
Але в статті 18 нічого не сказано про зупинки саме громадського транспорту.
Сергій Балуцький, Доба
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