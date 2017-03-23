“Випалює мозок”: у Тернополі хочуть ліквідували вуличне радіо

23/03/2017 0
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Тернополянин Юрій Суходоляк зареєстрував петицію на сайті міської ради стосовно вуличного радіо. Зокрема, хлопець зазначив, що гучномовці на вулицях міста треба ліквідувати.

Петицію наразі підтримало 10 людей з 300 необхідних.

— Вуличне Радіо – це засіб пропаганди. Інформація що не несе змісту але увесь час повторюється, випалює мозок людям, що вимушено перебувають у досяжності цього шумового забруднювача вулиць і парків. Підтримайте ліквідацію усіх гучномовців на вулицях Нашого Міста Тернопіль, — написав автор петиції.

Цікаво, що подібну петицію 15 березня зареєстрували і в Чернівцях. За тиждень часу її підтримало 220 жителів. Проте, як пояснив директор рекламного агентства “Вуличне радіо” в Чернівцях Олег Нитка, згідно закону аудіореклама на зупинках не заборонена.

— Перед тим, як відкривати вуличне радіо, перед тим, як його патентувати взагалі, – це запатентована ідея способу передачі даних, я вивчав законодавчу базу, я сидів з юристами своїми, ми вивчали рік законодавчу базу, жодної заборони немає, —  розповів журналістам сайту bukinfo Олег Нитка.

І справді, Закон України чітко визначає місця, де заборонена аудіореклама: забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщення пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, у портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами.

Але в статті 18 нічого не сказано про зупинки саме громадського транспорту.

Сергій Балуцький, Доба

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