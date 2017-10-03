Випадковий свідок зафіксував, як Тернопільщину перетворюють у сміттєзвалище. ФОТО

03/10/2017 0
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Поблизу Чорткова місцевому жителю Ігорю Онищуку вдалося зробити світлину, на якій видно, як невідомі викидають сміття на несанкціоноване сміттєзвалище.

– Бидло українське. Ці фото зроблені 29.09.2017 об15:03 ( угриньський рів) на узбіччі траси між Чортківським МРЕВ ДАІ та кільцем Чортків – Чернівці. 48°59.29′ N 25°48.93′ E, – пише Ігор Онищук у мережі Facebook.

Джерело: Терен

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