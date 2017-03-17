Випадковий свідок допоміг спіймали злодія. ВІДЕО

17/03/2017 Розмір тексту:

Серед білого дня тернополянин намагався обікрасти магазин.

Як повідомляє ІНТБ, продавчиня саме показувала товар одному із клієнтів, коли зайшов ще один покупець. Втім, як виявилось, купляти він нічого не збирався. Чоловік одразу пішов до каси та витягнув гроші.

«Поки я була занята клієнтом, дістав гроші з каси. І коли я підходивши до каси побачила, що шухлядка привідкрита, то звернула увагу, що ніхто з магазину не виходив, тільки цей чоловік. Я намагалася його зупинити», – розповіла продавець магазину Наталія Рекис.

Жінка натиснувши «тривожну кнопку», кинулася наздоганяти злодія. За кілька хвилин, по «гарячих слідах», чоловіка впіймав наряд реагування поліції охорони. Допоміг спіймати порушника випадковий свідок.

«Я стояв на зупинці, чекав маршрутку. І почув, як ззаду знайома продавщиця із магазину кричала, що гроші вкрали. Маршрутка приїхала, поки розвернувся, він правда від мене трошки відірвався. Я почав за ним бігти. І коли я за ним побіг, відстань була велика. Десь метрів 50, не менше. І він загубився в лісі. Він забіг в ліс. В посадку», – каже тернополянин Сергій Кардо.

Викрав чоловік із каси магазину вісім тисяч гривень.

«Наряд попрямував у двори будинку, де почав обстежувати прилеглу територію. Після чого було виявлено ними невідому особу схожу на ту, яка вибігала із магазину та доставлено в міський відділ поліції для з’ясування всіх обставин», – повідомив заступник начальника центру технічної охорони Управління поліції охорони Володимир Слідзевич.

Крадієм виявився раніше судимий тернополянин, 1986 року народження. Правоохоронці з’ясували, що чоловік причетний ще до двох крадіжок з магазинів. В скоєному він зізнався. Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тернополянину інкримінують статтю 185 Кримінального кодесу Укаїни – крадіжка, вчинена повторно.