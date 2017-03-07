Винищувач, який зберігався на Тернопільщині, забрали на ремонт. ФОТО

07/03/2017 Розмір тексту:

В мережі з’явились фото, зроблені в Тернопільській області на місцевому військовму аеродромі. З нього на вихідних на ремонт забрали винищувач МіГ-29, який належав до складу пілотажної групи “Українські соколи”.

Світлини виклали у спільноті “Guns & Military”, передає Gazeta.ua.

“Таким чином, процес відродження ПС ЗСУ триває і незабаром, ми можемо очікувати +1 відремонтовану, і, не виключено, модернізовану пташку, що не може не радувати”, – пише блогер zloy_odessit.

“Українські Соколи” — пілотажна група, яка виконувала вищий пілотаж на літаках МіГ-29. Була створена у 1995 році і складалася з 5 літаків МіГ-29 та 1 двомісному МіГ-29УБ. У 2002 році польоти групи були припинені. Причиною даного рішення була участь 2х пілотів в Скнилівській авіакатастрофі.