Винуватець смертельного ДТП, в якому постраждало шестеро людей, чекатиме суду за гратами

05/01/2018 Розмір тексту:

Апеляційний суд Тернопільської області задоволив апеляцію прокуратури області, якою оскаржено ухвалу слідчого судді про застосування домашнього арешту для винуватця ДТП, скоєного 25.12.2017 поблизу с.Івашківці Збаразького району Тернопільської області.

Нагадаємо, 25 грудня 2017 року при огляді місця аварії, в якій загинув 56-річний тернополянин, автомобіль «Mercedes Sprinter» в’їхав у автомобіль свідків ДТП «Renault» та авто поліцейських. В результаті цього ДТП чоловік, 1989 року народження, який у момент наїзду «Мерседеса», сидів у салоні авто «Renault» та давав свідчення, помер у машині швидкої допомоги. Ще п`ятеро потерпілих серед яких 2 поліцейських – отримали різного роду травми.

Хоча прокурор вимагав для підозрюваного у скоєнні злочину за ч.2 ст. 286 КК України запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура Тернопільської області подала апеляцію на вищевказану ухвалу слідчого судді, яку задоволено.

Отож, винуватець резонансного ДТП перебуватиме від сьогодні під вартою впродовж 60 діб, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.