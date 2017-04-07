Винахідлива жіночка організувала “мандрівну” аптеку. ФОТО

07/04/2017 Розмір тексту:

Аптеку на колесах організувала провізор зі Збаразького району. Жінка вирішила покращити збут медикаментів за рахунок сільського населення.

За словами Михайла Димиди, керівника підрозділу протидії наркозлочинностіУКП ГУНП в Тернопільській області, провізор найняла водія з автомобілем марки “ВАЗ-21099” та їздила населеними пунктами. Ліки продавала з автомобіля на ринках сіл. Прилавком слугував багажник авто. Клієнтами “бізнес-жінки” були, як правило, люди похилого віку.

Про заборонену торгівлю медикаментами правоохоронцям повідомили мешканці Лановецького району. На місце несанкціонованого продажу одразу виїхали працівники підрозділу протидії наркозлочинності ГУНП. При перевірці транспорту оперативники виявили більше півтори тисячі найменувань ліків на суму понад двісті тисяч гривень.

В асортименті провізора-порушника були різноманітні препарати – таблетки, медикаменти у ампулах, сиропи та інші. Провізор зізнається, що в такий спосіб вона вирішила покращити торгівлю в аптеці.

Ліки вантажила насипом у багажник і возила населеними пунктами. Торгівлю розгортала там, де відсутні ФАПи та аптеки. За день встигала об’їхати три-чотири села. Жінка переконує правоохоронців, що не знала про те, що така торгівля заборонена законом.

Уже при перевірці товару поліцейські з’ясували, що відсотків 10 її товару було протермінована, а близько 20% має ознаки фальсифікату. Вилучене оперативники направили на аналіз в державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Михайло Димида звертається до мешканців Тернопільської області не купувати ліків з рук та у місцях, непристосованих для реалізації таких товарів. Пам’ятайте, що будь-які медикаменти повинні зберігатися у відповідних умовах, з дотриманим температурним режимом, вологістю та санітарними нормами. Ліки, куплені не в аптеці, можуть призвести до летальних випадків, наголошують у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.