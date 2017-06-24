Викладача тернопільського вузу спіймали на хабарі у 3000 гривень. ФОТО

23/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно викладача одного з вузів обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що викладач вишу вимагав і отримав 3000 грн від четвертокурсника за вплив на членів екзаменаційної комісії в успішному складенні ним комплексного екзамену.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Злочин викрито спільно із працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.