Викладача тернопільського вузу спіймали на хабарі у 3000 гривень. ФОТО

23/06/2017 1
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Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно викладача  одного з вузів обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що викладач вишу вимагав і отримав 3000 грн від четвертокурсника за вплив на членів екзаменаційної комісії в успішному складенні ним комплексного екзамену.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 369-2 КК  України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Злочин викрито спільно із працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

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Коментарі (1)

Катерина

23/06/2017

Ми хдимо по колу. Один доцент, правда депутат міської ради, вимагав та отримав неправомірну вигоду за працевлаштування лікаря, ну і чи все закінчилося? Не смішіть людей.

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