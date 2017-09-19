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Вийшов з дому і не повернувся: у Тернополі розшукують 16-річного юнака. ФОТО
19/09/2017 0
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Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують жителя обласного центру Гунчака Віталія Борисовича, 2001 року народження.
18 вересня близько 18:00 години хлопець вийшов з дому й досі його місцеперебування невідоме, повідомляють у поліції.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-10-71, 27-14-34 або на лінію «102».
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