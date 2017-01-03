Вийшов на волю екс-голова РДА, якого посадили за хабар у 80 тисяч євро

На сьогодні його вже бачили у ресторанах Тернополя, пише сайт Тернополяни.

Нагадаємо, що у кінці липня 2012 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Голову райдержадміністрації, який вимагав 80 тис. євро за вирішення питання щодо виділення 4 га землі біля м. Почаєва було затримано на «гарячому».

Через рік Волочиський районний суд Хмельницької області засудив Ігоря Михальчука до 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати відповідні посади строком на 3 роки та конфіскацією майна, а також позбавив його 7 рангу державного службовця.

Варто зауважити, що Михальчук працював у часи керівництва виконавчою гілкою влади одіозним Валентином Хоптяном. У свій доволі молодий вік зумів посісти високу посаду у досить престижному Кременецькому районі за протекції тоді народного депутата Ореста Муца. Попередньо у 2009 році він став депутатом Тернопільської облради за списками «Партії регіонів». Пропрацювавши кілька років на посаді голови РДА, Ігор Михальчук одразу проявив свою слабкість щодо легкої наживи. Розповідають, що він у 2012 році зумів придбати собі та своїй дружині автомобілі вартістю по 50 тисяч доларів кожен.

Та прижитися у команді Хоптяна молодий регіонал так і не зумів. Перед початком парламентської виборчої кампанії він все ж перебував в орбіті Ореста Муца. Останній ж планував балотуватися по «північному» мажоритарному виборчому окрузі до Верховної ради. Влада ж області в особах Валентина Хоптяна та Юрія Желіховського зробила ставку на їх давнього товариша по комсомольській лаві – банкіра Володимира Клименка. У той же ж час такий козир у кишені Муца, як Михальчук, був не вигідний комсомольцям. Подейкують, що голову Кременецької РДА вели більше як півроку столичні спеціалісти проплачені «замовлені» Клименком.

Щодо Ореста Муца, то після затримання його підопічного, він не зробив з цього приводу жодної заяви і, у підсумку, не допомагав у вирішенні питання щодо закриття резонансної справи. Розповідають, що Муц не знав про оборудки Михальчука. Сам факт таких самовільних дій, і, як наслідок, арешт за вимагання хабаря не жарт розгнівив Ореста Павловича. Адже хабарник наніс значного удару щодо планів на виборчу кампанію. У 2012 році Орест Муц посів третю сходинку у згаданому мажоритарному окрузі, поступившись переможцю Михайлу Головку та Володимиру Клименку.