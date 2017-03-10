Вийшла з дому і не повернулася: у Тернополі зникла 47-річна жінка. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукуютьжительку обласного центру Губкевич Світлану Володимирівну, 1970 року народження. 6 березня близько 09:00 години вона вийшла з дому і досі її місцеперебування невідоме.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 170 см., середньої статури, довгефарбоване світле волосся.

Була одягнута в коротке чорне пальто, сині джинси. При собі мала жіночу сумку світло – коричневого кольору

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливемісцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі (0352)27-11-70.