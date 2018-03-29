Вийшла з дому і не повернулася: на Тернопільщині зникла молода жінка

29/03/2018 0
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Правоохоронці Кременецького відділу поліції розшукують жительку районного центру Коваль Аліну Анатоліївну, 1987 року народження. 

19 березня краянка вийшла з дому та по даний час не повернулась.

Прикмети зниклої: ріст 175-180 см, повної статури, волосся довге чорне, очі карі.

Була одягнена в червону куртку з капюшоном, чорний в’язаний хомут, темні джинси та чорне взуття.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Кременці (03546) 2-22-45, 067-350-93-00 або на лінію «102», повідомляють у поліції.

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