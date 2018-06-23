Вийшла з дому і не повернулася: на Тернопільщині зникла 15-річна дівчинка

23/06/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують неповнолітнього жителя села Трибухівці, Равлів Діану Михайлівну, 2003 року народження.

22 червня, близько 21:00 години дівчинка вийшла з дому та по даний час не повернулася. Місце знаходження зниклої невідоме.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером 097-475-38-96 або на лінію «102», повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.