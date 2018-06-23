Вийшла з дому і не повернулася: на Тернопільщині зникла 15-річна дівчинка

23/06/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують неповнолітнього жителя села Трибухівці, Равлів Діану Михайлівну, 2003 року народження. 

22 червня, близько 21:00 години дівчинка вийшла з дому та по даний час не повернулася. Місце знаходження зниклої невідоме.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером 097-475-38-96 або на лінію «102», повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,333 / 11.39m