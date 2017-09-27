Вийшла на кілька хвилин: з автомобіля тернополянки вкрали добра на тисячу євро
27/09/2017 0
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Два гаманці, ноутбук марки «Леново» викрали невідомі з салону транспортного засобу. Саме таке повідомлення надійшло 26 вересня на лінію «102».
Як повідомила тернополянка, злочин трапився в її відсутність. Жінка вийшла з автівки на декілька хвилин при цьому не замкнула його. Як наслідок, зловмисник поцупив гаманці в яких знаходились особисті документи, 500 євро, 3500 гривень та оргтехніку. Завдані збитки потерпіла оцінила на загальну суму тридцять тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.
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