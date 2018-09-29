Вийди за мене: тернополян просять відстояти права тварин

29/09/2018 Розмір тексту:

Всеукраїнська зоозахисна акція пройде у неділю одночасно у двадцяти містах України. У Тернополі вона розпочинається о 12.00 на Театральному майдані міста.

Зоозахисники виступають проти жорстокого поводження з тваринами, вимагають справедливого розслідування злочинів, а також вимагають заборонити виробництво хутра.

«Це Всеукраїнський марш за права тварин. Вся Україна об’єднається, щоб захистити тих, хто сам цього зробити не може. Ми закликаємо усіх тернополян, жителів області вийти за тварин. Адже захист слабких – це справа сильних. Наразі в країнах Європи триває процес законодавчої заборони виробництва хутра, як невиправдано жорстокої і шкідливої для довкілля галузі. Це загрожує переміщенням хутряних фабрик до України. Тому ми хочемо негайно підтримати кампанію заборони виробництва хутра в Україні», – каже волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська.

Також під час зоозахисної акції тернополяни зможуть пожертвувати кошти на спорудження притулку для чотирилапих.

Софія Романська