Вихованців дитсадка на Тернопільщині годували їжею із стафілококом та кишковою паличкою

15/05/2017 Розмір тексту:

Вже відомі результати перевірки випадку спалаху харчового отруєння в дошкільному навчальному закладі «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району.

Із захворілих 5-ти дітей в дошкільному навчальному закладі «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району, усі діти виписані з дитячого інфекційного відділення Заліщицької ЦРКЛ в задовільному стані, з діагнозом – здоровий.

Діагноз заключний при виписці в усіх дітей – Гастроентероколіт невстановленої етіології.

Етіологічний фактор – ймовірно золотистий стафілокок та бактерії групи кишкової палички.

Фактор передачі – ймовірно інфіковані страви, оскільки в макаронах відварних – виявлено St.aureus; в сардельках, компоті, соусі сметанному, молочній пшеничній каші, салаті з капусти та овочевому супі з сметаною – виявлено бактерії групи кишкової палички та у питній воді – виявлено загальні колі форми в 100,0 см.куб.

При обстеженні працівників дошкільного навчального закладу в 4-ох осіб, зокрема в медичної сестри, 2-ох кухарів та помічника вихователя за результатами мікробіологічного дослідження мазків із носа і зіву виділено золотистий стафілокок.

Основна причина – порушення технології приготування страв і вимог чинного санітарного законодавства.

Керівництву дошкільного навчального закладу надано пропозиції про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства, після чого керівником закладу видано наказ від 28.04.2017 року за № 19-к «Про тимчасове призупинення роботи дошкільного начального закладу «Горобинка» смт. Товсте до усунення виявлених порушень, в тому числі проведення санітарного дня та отримання задовільних результатів лабораторних досліджень з об’єктів зовнішнього середовища. Поданням управління Держпродспоживслужби в Заліщицькому районі про відсторонення від роботи або іншої діяльності відсторонено носіїв золотистого стафілококу до повної санації.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває. Раніше ми повідомляли про випадок масового захворювання дітей у дошкільному навчальному закладі «Горобинка» смт. Товсте Заліщицького району, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Джерело: Про все