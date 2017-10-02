Вигляд на мільйон: оновлений “Герой Танцоров” готовий возити пасажирів. ФОТО

01/10/2017 Розмір тексту:

Теплохід «Герой Танцоров», після тривалого ремонту, готовий вийти на воду. У перших числах жовтня проведуть його технічний огляд, і якщо дозволять погодні умови, то він здійснюватиме прогулянкові рейси тернопільським ставом.

– Ми вже завершуємо ремонтні роботи на теплоході «Герой Танцоров», – розповів Андрій Мастюх, директор КП «Тернопільелектротранс». – Довгий ремонт був виправданий: ми відремонтували нижню палубу і частину над водою, частини у межах моторного відсіку. Всі роботи проводили безпосередньо під наглядом регістру через те вони затягувалися, адже йдеться про безпеку перевезень на воді, необхідний був час на виготовлення проектно-кошторисної документації. Планували зробити все за місяць, але коли почали розбирати теплохід, зрозуміли, що правильно зробили, взявши його на ремонт, робіт виявилося в рази більше, ніж планували. Зараз, у відповідності до графіку узгодженого з регістром судноплавства України, завершуємо роботи і всі уточнення по документації. У перших числах жовтня плануємо пройти техогляд і, якщо дозволить погода, ще в цьому році потішимо тернополян прогулянками і на наступні кілька років будемо мати стабільний рух цього теплоходу. Виготовлення проектно-кошторисної документації та ремонт обійшлися у 800 тисяч гривень.

«Герой Танцоров» був збудований у 1963 році. Декілька років він ходив по Дністрі і назвався тоді «Заліщики», а вже у Тернополі його перейменували. Капітальний ремонт круїзного теплоходу проводили 11 років тому – у 2006 році.

Ольга Трач