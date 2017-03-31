Вихідні порадують тернополян теплом

31/03/2017 Розмір тексту:

Теплу погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Місцями в регіоні можливо до двадцяти градусів тепла. Також обійдеться без дощів.

Тепло, сонячно і без опадів – метеорологи тішать прогнозами щодо вихідних. За передбаченнями Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів підвищуватимуться до вісімнадцяти-двадцяти градусів вище нуля. Проте з наступного тижня знову можливе незначне похолодання.

«Найближчої доби очікується відносно тепла і ясна погода. Місцями у західному регіоні можлива невелика хмарність. Температура повітря: вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів вище нуля, місцями 18 – 20 градусів тепла. Без опадів, вітер змінних напрямків 8 – 12 метрів за секунду».

За словами метеорологів, різкі перепади температурних показників спостерігатимуться і надалі. Проте загалом у квітні передбачають досить теплу погоду.