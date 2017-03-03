Вихідні на Тернопільщині будуть теплими

03/03/2017 Розмір тексту:

Теплу, але частково хмарну погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до дванадцяти градусів тепла. Місцями в регіоні можливі незначні опади і хмарність.

Теплом і сонцем тішитимуть вихідні жителів краю. Але в окремих населених пунктах не обійдеться без дощів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови характеризуватимуться мінливістю.

«На заході передбачається хмарна погода з проясненнями. Температурні показники залишатимуться плюсовими: вночі передбачається 1 – 4 градуси тепла, вдень – 10 – 12 тепла. Вітер західний 7 – 12 метрів за секунду. Місцями у регіоні можливі невеликі дощі та погіршення видимості під час опадів».

За попередніми прогнозами метеорологів, у першій декаді березня зберігатиметься відносно тепла погода. Можливі коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса.