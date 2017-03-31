Вихідні на Тернопільщині будуть спекотними

31/03/2017 Розмір тексту:

Теплу і ясну погоду обіцяють метеорологи цими вихідними на Тернопільщині.

Температура повітря підвищуватиметься місцями до двадцяти трьох градусів тепла. Також обійдеться без опадів. Тож жителям краю радять насолоджуватися справжнього весною.

Досить теплий початок квітня передбачають метеорологи у західному регіоні. Хоча погода періодично проявлятиме мінливий характер. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ще можливі невеликі заморозки. «Перші дні квітня радуватимуть теплом і сонцем. Передбачається досить тепла погода і без опадів. Температура повітря: вночі 5 – 8 градусів тепла, вдень 15 – 20 градусів вище нуля, місцями 20 – 23 градуси тепла. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями незначні пориви вітру. Обійдеться без опадів».

За словами метеорологів, у першій декаді квітня можливі досить високі температурні показники. Також погода характеризуватиметься вітряністю і сухістю.