Вихідні на Тернопільщині будуть прохолодними і дощовими

16/06/2017 Розмір тексту:

Дещо прохолодну погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Не обійдеться також і без опадів, а місцями в регіоні можливі досить сильні дощі і грози. Тож позасмагати на сонечку жителям краю не вдасться.

Найближчими днями температура повітря підвищуватиметься до двадцяти градусів тепла. Також можливий сильний вітер і мінлива хмарність. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями передбачаються досить нестабільні погодні умови.

«Мінлива хмарність з проясненнями передбачається по всій території регіону. Можливі перепади температурних показників, вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі 10 – 12 градусів тепла; вдень 22 – 24 градуси тепла. Можливі дощі, часом грози, град, громовиця».

Більш теплу погоду передбачають наступного тижня. Однак спекотної пори поки що чекати марно.

Софія Романська