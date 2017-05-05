Вихідні на Тернопільщині будуть дощовими

05/05/2017 Розмір тексту:

Дощі і грози передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Також цими вихідними в регіоні суттєво похолоднішає. За словами метеорологів, середньодобова температура повітря знизиться до восьми градусів тепла. Відтак декому з тернополян знову доведеться вмикати опалення.

Різкі перепади температурних показників характерні західному регіону упродовж останніх трьох років, – розповідають метеорологи. Це пов’язано з глобальним потеплінням. Відтак найближчими днями погодні умови в західному регіоні зумовлюватимуть холодні атмосферні фронти. За прогнозами Укргідрометеоцентру, значно похолоднішає 7 – 8 травня.

«Жителям краю варто готуватися до більш холодної погоди. Причому похолодання буде пов’язане також із дощами. Опади передбачаються по всій території регіону. Щодо температури повітря, то вона також суттєво знизиться. Вночі передбачається 7 – 8 градусів тепла, вдень 8 – 12 градусів вище нуля, місцями можливий сильний вітер, також буде досить хмарно».

За попередніми прогнозами метеорологів, тепло повернеться вкінці наступного тижня.

Софія Романська