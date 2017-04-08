Вихідні будуть в тумані, але наступного тижня вигляне сонечко
Хмарність, туман, незначні прояснення в обідню пору, дощі – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. Також можливі різкі перепади температурних показників.
Погода на Тернопільщині і далі дивуватиме мінливістю. Відпочити на природі цими вихідними не вдасться. Метеорологи передбачають хмарну, вологу і дощову погоду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо тепліше буде у неділю.
«Днями передбачається досить хмарна і вітряна погода. По всій території західного регіону можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 9 – 11 градусів тепла, вдень 11 – 13 тепла. У неділю передбачаються дещо вищі температурні показники. Проте не обійдеться без опадів, а місцями можливі досить сильні дощі і грози».
За попередніми прогнозами, наступного тижня буде тепліше і більш сонячно. Однак різкі перепади температур можливі і надалі.
Софія Романська
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