Вихідні будуть в тумані, але наступного тижня вигляне сонечко

08/04/2017 Розмір тексту:

Хмарність, туман, незначні прояснення в обідню пору, дощі – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. Також можливі різкі перепади температурних показників.

Погода на Тернопільщині і далі дивуватиме мінливістю. Відпочити на природі цими вихідними не вдасться. Метеорологи передбачають хмарну, вологу і дощову погоду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо тепліше буде у неділю.

«Днями передбачається досить хмарна і вітряна погода. По всій території західного регіону можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 9 – 11 градусів тепла, вдень 11 – 13 тепла. У неділю передбачаються дещо вищі температурні показники. Проте не обійдеться без опадів, а місцями можливі досить сильні дощі і грози».

За попередніми прогнозами, наступного тижня буде тепліше і більш сонячно. Однак різкі перепади температур можливі і надалі.

Софія Романська