Виганяти з класу, викликати батьків: що будуть робити у тернопільських школах з невакцинованими дітьми? ВІДЕО

04/10/2017 Розмір тексту:

У трьох областях України – на Одещині, Тернопільщині та Івано-Франківщині – дітей без щеплення від кору можуть не пустити до школи чи дитячого садка. Це спільна рекомендація навчальним закладам від Міносвіти та Мінохорони здоров’я. Там кажуть, що саме в цих областях захворюваність на кір найвища і вони сподіваються у такий спосіб зупинити поширення хвороби.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

А от батьки тим часом, говорять про порушення права дитини на освіту. Одеситка Ірина – мати трьох дітей. Старша донька-школярка від кору вакцинована, молодшим щеплення не робили. Бояться ускладнень.

Тим часом медики запевняють, що вакцина – якісна. І її вистачить на всіх.

“Вакцина “Пріорикс” – це вакцина, з якою ми зараз працюємо. Це європейська вакцина, вона дуже якісна, хороша і реакції практично не дає”, – запевняє головний педіатр Одеси Ганна Луньова.

Педіатри впевнені – рекомендація Міносвіти та МОЗ про недопуск дітей без щеплення в школи та дитсадки – своєчасна.

Лист від урядовців – лише рекомендація, вважають одеські чиновники. А остаточне рішення – за керівниками шкіл та садків.

“Правових механізмів не пускати дітей немає. Але як тільки нещеплена дитина потрапляє в заклад, то це переходить у зону відповідальності керівника цього закладу”, – говорить начальник Одеського обласного управління охорони здоров’я В’ячеслав Полясний.

В Івано-Франківську забороняти нещепленим дітям ходити до школи – не будуть. Тут покладаються на роз’яснювальну роботу й розуміння з боку батьків.

“Ми будемо намагатися переконати батьків, аби вони зробили відповідні щеплення”, – каже директор департаменту освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому Ігор Смаль.

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що запобіжні заходи проти спалаху кору запроваджують за принципом карантину. Мовляв, про примусове щеплення не йдеться. Але поширюється цей карантин саме на незахищених від інфекції дітей. Зокрема, в Тернополі заборона на відвідування навчальних закладів триватиме від 9 до 18 жовтня.

Виганяти дітей із класу в Тернополі не збираються. Проте якщо невакцинована дитина прийде на заняття, до школи викличуть батьків і вкотре намагатимуться переконати або зробити щеплення, або не наражати дитину на небезпеку й забрати додому.

“Я думаю, що це незаконно і батьки будуть протестувати проти цього. З різних міркувань щеплення можуть не робити, за станом здоров’я. По-друге, та сама вакцинація може пройти невдало і можуть бути сумні наслідки”, – говорить учитель-мама Ірина Козоріз.

Зрештою, і ухвалення рішення, і відповідальність за наслідки все-одно лягає на батьків. Завдання медиків та освітян, що дали таку рекомендацію, – переконати їх у необхідності та безпеці вакцинації.