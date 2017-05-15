Видавець Мар’яна Савка поділилася секретами успішного бізнесу

15/05/2017 Розмір тексту:

Відома поетеса, письменниця, літературознавець, наша землячка Мар’яна Савка вже шістнадцятий рік є головним редактором та співзасновницею успішного «Видавництва Старого Лева». Історією його створення та порадами для молодих видавців вона поділилася під час фестивалю «Ї».

Мар’яна Савка зізнається, що частково це був крок відчаю, частково авантюра. На початку 2000-х двоє молодих людей вирішили, що їм все під силу, бо мали непереборне бажання створювати гарні книжки.

– Двоє молодих людей, без жодного досвіду і без копійки в кишені, вирішили, що вони можуть це робити, – розповіла Мар’яна Савка. – З ідеї, з бажання щось зробити нестандартне у своєму житті розпочався наш невеличкий сімейний бізнес. Видавнича справа – це переважно сімейний бізнес. Це та справа, яка вимагає 24 години на добу твого життя, твоєї роботи і мало хто інший, якщо він не задіяний до справи, може це витримати. То був тривалий сімейний бізнес-проект, досить щасливий, потім в мене був наступний триваючий щасливий бізнес проект. В житті ти мусиш робити якісь кроки головне – не засохнути. З 2002 до 2010 разом з Юрком Чопиком ми вели «ВСЛ», це була дуже маленька формація з малою кількістю людей, які перемагали багато вимог суспільних, викликів фінансових, професійних. Головне – хотіти.

Для розуміння своєї справи Мар’яна Савка рекомендує визначити її горизонт. Горизонт у даному випадку метафора – це ціль, яку ви маєте намір досягти у своїй справі, і з її розвитком він має змінюватися.

– Коли починаємо якусь справу, то опиняємось у ситуації коли можемо не бачити цього горизонту, каже видавець. – І поки ми не піднімемося на гору і не побачимо цей горизонт, ми не зрозуміємо територію, яка має бути в зоні нашої видимості, щоб ми розуміли з чим маємо справу, з чим нам доведеться щодня стикатися, що вирішувати. Це – умови гри на ринку, знання про реальність, яке включає знання про те чим ти збираєшся займатися, про свій продукт. У нас, коли ми тільки починали, було не стільки знання, як бажання: хочу створювати красиву книжку, але це абстрактне поняття. І тільки тоді, коли починаєш заглиблюватися, вивчати це і набувати досвіду, починаєш освоювати видиму частину того горизонту, отримувати певні знання – чим є цей ринок, чим є твій продукт, для кого він може бути потрібним. Без цього знання краще взагалі не грати в цю гру, бо вона може бути дуже небезпечною.

Зашкодити будь-якому бізнесу можуть також наші внутрішні обмеження та ілюзії.

– У видавничій справі маємо приклади багатьох молодих видавців, котрі розпочинали справу і зникали,- каже Мар’яна Савка. – Чому вони зникали? Переважно тому, що не розгледівшись, не побачивши, що є до тієї лінії горизонту, не встигали досягнути своєї мети, і напівдорозі у них закінчувалися ресурси життєві і фінансові, наставала криза і не було розуміння, як бігти далі. Тому що видавець не може бути бігуном на короткі дистанції, він має розраховувати своє дихання, щоб пробігти досить далеко, для того, щоб опинитися в ситуації коли він почнеш щось отримувати. Це той бізнес у котрий ти все вкладаєш на початках і тільки дуже згодом можеш щось отримати. Є також придумані нами обмеження, які часто обрубують людям крила і не дають рухатися вперед: світ несправедливий, держава про мене не дбає, мені бракує фінансів, в мене немає достатньої підтримки, я насправді не можу нічого змінити. Друга частина ілюзій, з якими стикаються молоді – це ілюзії переоцінки: я не мушу занадто багато працювати, я все зроблю сам, бо ніхто не зуміє зробити цього краще, я і так все знаю – не вчіть мене жити, якось воно буде, і моя улюблена – то сє зробить. То сє – не приходить і не робить.

Видавничий бізнес, як і будь який інший, за словами Мар’яни Савки, дуже важка праця, в першу черга інтелектуальна. Це праця, яка вимагає перебування у постійні зоні дискомфорту, постійного пошуку і розвитку.

Ольга Трач