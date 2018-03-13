Вибиті вікна, пошкоджені двері: на Тернопільщині кинули вибухівку під будинок підприємця

13/03/2018 0
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Вибиті вікна, пошкоджена штукатурка та вхідні двері – усе це наслідки вибуху невідомої речовини.

У Борщові 13 березня близько другої години ночі хулігани на подвір’я місцевого підприємця кинули предмет, який вибухнув. На щастя, люди не постраждали, лише житловий будинок, повідомляють у поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. При огляді території фахівці виявили залишки невстановленого предмету від піротехнічного чи вибухового пристрою. Їх передали на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 4 ККУ –  хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Встановлюють правоохоронці і особу зловмисника.

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