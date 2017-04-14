Вибухонебезпечний Бандера: біля пам’ятника провіднику ОУН викопують небезпечні “скарби”. ВІДЕО

14/04/2017 Розмір тексту:

У центрі Тернополя комунальники відкопали другий за тиждень артснаряд.

Поруч пам’ятника Степану Бандері знайшли вибухівку часів Другої світової. Сапери вибухівку вивезли та знешкодили.

Це уже третя знахідка біля монумента за останній тиждень. Перший снаряд виявили під час копання траншеї для електромереж.

За кілька днів, коли зривали старі бетонні плити, на глибині тридцять сантиметрів виявили рештки двох людей.

Детальніше – у випуску ТСН.