Вибух газу на Новому Світі: стали відомі причини. ВІДЕО

30/01/2017 Розмір тексту:

Наприкінці листопада на Новому Світі у Тернополі стався вибух газу, внаслідок якого постраждали люди. Затрати на лікування постраждалим компенсували у повному обсязі, запевняють в «Тернопільміськгазі».

«Люки зірвалися, тому що попала газоповітряна суміш в телефонні мережі і появився відкритий вогонь і внаслідок цього стався вибух газу», – пояснив у коментарі ІНТБ головний інженер ПАТ «Тернопільміськгаз» Володимир Даткун.

Працівники аварійної служби вночі робіт такого типу, які були необхідні на Чехова, не виконують. А тому в «Тернопільміськгазі» пояснюють, передбачити таку ситуацію не могли.

«Працювала пізніше комісія, яка створена була наказом, за участю працівників управління держпраці і також міської ради з охорони праці і слідчий був. Робота велася по розслідуванню. Таких явних порушень щодо виконання нашим підприємством по тій роботі, по усуненню не було виявлено. Ми працювали згідно правил безпеки систем газопостачання, згідно інструкції по локалізації і ліквідації аварійних ситуацій», – розповів Володимир Даткун.

Головний інженер нагадує, у випадку, якщо ви маєте підозру на несправність газового обладнання чи відчуваєте запах газу в приміщенні або й на вулиці – необхідно звернутися в аварійно-диспетчерську службу.

«Тернополяни, в яких є газове обладнання, в разі появлення витіку газу чи несправне газове обладнання чи несправна газова автоматика повинні звертатися цілодобово за телефоном 104 в аварійно-диспетчерську службу», – наголошує Володимир Даткун.

До речі, за добу в Тернополі таких викликів працівники отримують від 20 до 50.