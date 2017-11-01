Вибори на Тернопільщині: в “Опорі” розповіли про порушення

31/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині підводять підсумки виборів в об’єднаних територіальних громадах. Незалежні спостерігачі запевняють, що обійшлося без серйозних порушень, які могли б вплинути на результати.

Під час виборів в чотирьох об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини: Лановецькій, Зборівській, Хоростківській та Саранчуківській спостерігачі зафіксували кілька фактів агітаційної діяльності, а також спроби проголосувати без паспорта.

«Серед порушень – спроби проголосувати без пред’явлення паспорта. Наші спостерігачі зафіксували такі факти і щодо них проводитимуться розслідування. Щодо агітаційної діяльності, то були зафіксовані порушення в Лановецькій та Зборівській ОТГ. А в Хоросткові наші спостерігачі виявили факти роздачі газет з агітаційними матеріалами прямо в день виборів. Ще одне порушення було виявлено під час транспортування документів до територіальних виборчих комісій. Також наші спостерігачі виявляли, що протоколи з підрахунками голосів запаковані неправильно. Але ці порушення поодинокі. Загалом серйозних порушень, які могли б вплинути на результати виборів в ОТГ Тернопільщини не траплялося», – відзначила координатора громадського спостереження за виборами в Тернопільській області Громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка.

В обласній поліції кажуть, що в день виборів надійшло більше десяти заяв, які стосувалося протизаконної агітаційної діяльності.

Експерти називають явку виборців на Тернопільщині невисокою, але вона є достатньою для зарахування виборів. Нагадаємо, явка виборців становить 51 – 52%.

Софія Романська