Ви виграли автомобіль: шахраї видурили у мешканки області 162000 гривень!

11/09/2017 Розмір тексту:

“Вітаємо, ви виграли авто!” — надто солодка брехня, аби виявитися гіркою правдою. Спершу наївні краяни вірять смс-повідомленню про виграш іномарки а натомість, поповнюють список жертв мобільних шахрайств.

Одне із таких смс про шалений виграш отримала мешканка райцентру Чортків. Звістка про виграш автомобіля “ШКОДА” надзвичайно втішило жінку. Усі подробиці їй пропонували дізнатись за певним номером телефону. В удачу чортківчанка повірила та й вказана у повідомленні адреса сайту компанії виглядала доволі реалістично. Вона зателефонувала до представника акції. Невідомий абонент підтвердив, що в лотереї виграв саме її номер телефону, рахунок якого жінка поповнювала через платіжні термінали, повідомляють у поліції.

Аби отримати довгоочікуваний подарунок, мешканку району попросили заплатити податок на виграш, а також послуги перевезення авто до Тернополя. Потерпіла, усе ще окрилена радістю від виграшу, одразу подалася до терміналу та перерахував 162 тисячі гривень на невідомі рахунки і навіть не поцікавився, чому немає хоч якихось офіційних реквізитів компанії та будь-яких підтверджуючих документів про оплату.

Стала чекати повідомлення про відправку авто, не підозрюючи що вже поповнила список жертв шахрайства. Однак дива не сталося: автомобіля мешканка району та і не дочекалася, а гроші пропали. Довелося йти в поліцію.

Працівники поліції вкотре застерігають краян не довіряти сумнівним повідомленням про виграш.