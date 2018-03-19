Вулицями Тернополя пронесуть хрест

19/03/2018 Розмір тексту:

У Тернополі готуються до традиційної Хресної ходи. Вона пройде вулицями обласного центру 25-го березня. Під час заходу тернополяни молитимуться за мир в Україні.

Цього року маршрут Хресної ходи вирішили дещо скоротити. Організатори сподіваються, що це дозволить долучитися до заходу більшій кількості людей поважного віку.

«Традиційно, переходячи від стації до стації Хресної дороги, дерев’яного хреста, який є символом страждань Спасителя, несуть представники різних верств суспільства: священики, представники влади, волонтери, інтелігенція. Хресна хода буде розпочинатися від Катедри, до Руської на драмтеатр і до Листопадової. Таким чином ми дещо скорочуємо маршрут і запрошуємо жителів міста обов’язково приєднуватися до Хресної ходи», – відзначив голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Орест Павліський.

Хресну ходу очолить митрополит Василій Семенюк. Нагадаємо, минулого року до цього заходу приєдналося більше десяти тисяч тернополян. Організатори сподіваються, що цьогоріч буде ще більше учасників.

Софія Романська