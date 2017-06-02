Вулиці Тернополя охоронятимуть патрульні з собаками. ФОТО

02/06/2017 0
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Тернопільські патрульні завершили навчання в кінологічному центрі.

З 18 травня по 1 червня патрульні поліцейських опановували навички фаху кінолога. Сьогодні у них завершилося навчання і вони отримали відповідні довідки.

– Під час навчання патрульні поліцейські ознайомилися з методами та прийомами дресирування собак, зокрема при затриманні осіб, причетних до злочину, – зазначив заступник начальника Кінологічного центру Сергій Крамар. – У подальшому вони нестимуть службу та забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях міста та паркових зонах.

До кінологічного патруля обирали інспекторів, які мали навички роботи з собаками.

– З перших днів у нас склалися гарні стосунки з нашим чотирилапим другом, – розповідає інспектор 4-ї роти Михайло. – Собака чітко виконує усі наші команди і буде незамінним помічником.

 

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