Вулиці Тернополя охоронятимуть патрульні з собаками. ФОТО
Тернопільські патрульні завершили навчання в кінологічному центрі.
З 18 травня по 1 червня патрульні поліцейських опановували навички фаху кінолога. Сьогодні у них завершилося навчання і вони отримали відповідні довідки.
– Під час навчання патрульні поліцейські ознайомилися з методами та прийомами дресирування собак, зокрема при затриманні осіб, причетних до злочину, – зазначив заступник начальника Кінологічного центру Сергій Крамар. – У подальшому вони нестимуть службу та забезпечуватимуть громадський порядок на вулицях міста та паркових зонах.
До кінологічного патруля обирали інспекторів, які мали навички роботи з собаками.
– З перших днів у нас склалися гарні стосунки з нашим чотирилапим другом, – розповідає інспектор 4-ї роти Михайло. – Собака чітко виконує усі наші команди і буде незамінним помічником.
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