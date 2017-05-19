Втратити мандат можуть аж 12 депутатів Тернопільської міськради

19/05/2017 Розмір тексту:

Із 42-х депутатів Тернопільської міськради з мандатами мають залишитися 30-ро осіб, які виконали свій прямий обов’язок. Інші ж обранці так і не прозвітували про свою діяльність перед виборцями за більш, ніж рік служіння народу. Саме вони можуть стати першими, кого лишать депутатства.

У Тернополі 71 % депутатського складу міської ради прозвітував та оприлюднив показники діяльності за рік каденції. Інших 12–х «ластівок» можна відправляти у вільний політ за порушення ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Адже звітування – обов’язок депутатів, який вони повинні виконувати щорічно (а можна й частіше), якщо цього забажають виборці чи органи самоорганізації населення. Анонсування, де і коли відбуватиметься звітування, проводять ЗМІ, а місцева рада покриває витрати на їх проведення з місцевого бюджету. Окрім того, місцева влада зобов’язана всіляко сприяти депутатам в організації зустрічей та підготовці. Це може бути допомога щодо надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів тощо.

У зв’язку з тим, що досить часто звітування плутають із звичайним інформуванням, Інститут «Республіка» проаналізував законодавство, що стосується звітування та безпосередньо – на десерт – самі звіти депутатів місцевих рад у розрізі населених пунктів України та політичних партій, представлених у місцевих радах.

Для визначення лідерів та аутсайдерів було взято 24 населених пункти з території усієї України (де діє ВІ «Активна Громада»), до місцевих рад яких у жовтні 2015 р. обрано 880 депутатів, що представляють 31 політичну партію.

Станом на 25 квітня 2017 року надали звіти, які були оприлюднені у ЗМІ або на сайтах органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), 382 депутати, тобто 43,4% від загальної кількості.

Тернопіль зі своїм показником у 71 % звітності (30 із 42-х) обійшов низку міст районного та навіть обласного значення, наприклад, Черкаси, Суми, Вінницю й Житомир. Що ж до партійної приналежності, то повним складом звіти подали лише представники «Громадянської позиції» – 4 особи. А от обранці від «Батьківщини» – 3 звіти із 4-х, «Народного контролю» – 3 із 4-х, «Самопомочі» – 5 із 7-ми, «Свободи» – 12 із 13-ти, «Солідарності» – 3 із 7-ми звітів і жоден із «Радикальної партії» – 3 осіб – можуть стати першими, кому доведеться скласти мандат.

Зокрема не прозвітували: Білан Тарас, Гринда Володимир, Грицишин Андрій, Ібрагімов Михайло, Ляхович Роман, Місько Володимир, Нитка Олег, Півторак Святослав, Серетний Тарас, Смакоуз Юрій, Стаюра Володимир, Яциковська Оксана.

Що ж до загальної картини, то медаль «За найкраще звітування» заслуговують депутати Кропивницької міської ради (92,85%, або 39 з 42 депутатів), Южненської міської ради (92,3%, або 24 з 26-ти), Ужгородської міської ради (91,66%, або 33 з 36 депутатів), Рівненської міської ради (88%, або 37 з 42-ох), Кам’янець-Подільської міської ради (86,1%, або 31 з 36 депутатів), Луцької міської ради (85,7% або 36 з 42-ох), Добропільської міської ради (85,3% або 29 з 34 депутатів).

Нульовим показником відзначилися у Дергачах (Харківська обл.), Жмеринці (Вінницька обл.), Запоріжжі, Зінькові (Полтавська обл.), Обознівці (Кіровоградська обл.) та Рубіжному (Луганська обл.), де свої звіти не подав жоден з обранців. Низькі показники також у Херсоні (1 звіт депутата) та Скадовську (2 звіти депутатів).

Як бачимо, партійна дисципліна в частині подання звітів більше схожа на хвіст півня – така ж строката та різнобарвна, а простіше кажучи – мало в яких місцевих радах існує.

Варто зазначити, що громадяни мають право на вільний доступ до звіту про діяльність свого обранця. Відповідно до закону «Про статус депутатів місцевих рад» обранець завчасно, за 7 днів, повинен повідомити, де буде відбуватися зустріч із виборцями через медіа або в інший спосіб. На цій зустрічі й відбувається безпосереднє «інформування» виборців про роботу. А вже потім депутат інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його діяльністю.

Що стосується самого тексту, то у звіт депутат повинен включити відомості:

– про свою діяльність у раді та в комісіях;

– про роботу у виборчому окрузі;

– про прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання;

– про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Не слід забувати, що неподання звіту депутатом є підставою для його відкликання, у силу положень ст. 37 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад». А оскільки вже пройшов більше, ніж рік з моменту обрання переважної більшості депутатів, протягом якого було заборонено їх відкликати, то перші «ластівки», які не подали звіти, можуть втратити мандат дуже швидко.

Примітка. Дані, на основі яких було зроблене дослідження, постійно оновлюється у зв’язку з отриманням нових звітів депутатів. Окрім цього, для дослідження бралися лише ті звіти, які відповідають вимогам чинного законодавства та здійснені у спосіб, передбачений ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» та ЗУ «Про доступ до публічної інформації».