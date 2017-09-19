Втратила рівновагу і впала: у Тернополі загинула 62-річна жінка

19/09/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про смерть шістдесятидвохрічної мешканки обласного центру у власній квартирі надійшло в Тернопільський відділ поліції від лікаря екстреної медичної допомоги.

Попередня причина нещастя – травма несумісна з життям. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

При поверхневому огляді тіла і квартири правоохоронці встановили, що 18 вересня близько 19:00 жінка втратила рівновагу та впала на підлогу. В результаті – отримала травму голови від якої, ймовірно, й померла ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що причиною смерті жінки стала хвороба, а саме набряк та компресія головного мозку.