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Втратила рівновагу і впала: у Тернополі загинула 62-річна жінка
19/09/2017 1
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Повідомлення про смерть шістдесятидвохрічної мешканки обласного центру у власній квартирі надійшло в Тернопільський відділ поліції від лікаря екстреної медичної допомоги.
Попередня причина нещастя – травма несумісна з життям. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
При поверхневому огляді тіла і квартири правоохоронці встановили, що 18 вересня близько 19:00 жінка втратила рівновагу та впала на підлогу. В результаті – отримала травму голови від якої, ймовірно, й померла ще до приїзду бригади швидкої допомоги.
Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що причиною смерті жінки стала хвороба, а саме набряк та компресія головного мозку.
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Коментарі (1)
Сергій19/09/2017
Вона що по канату йшла? Пишіть нормально!