Вступна кампанія у медичному: краще, ніж торік

11/10/2017 Розмір тексту:

Більше тисячі студентів на всі форми навчання зарахували цього року до Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Першокурсниками вищого навчального закладу стали також понад 250 абітурієнтів з-за кордону. Утім, набір студентів-іноземців триватиме ще до першого листопада. А наступного року буде ще й весняний набір. Детальніше про результати цьогорічної вступної кампанії розповів відповідальний секретар приймальної комісії Григорій Загричук.

– Цьогорічна вступна кампанія для нас була не гірша, а в деяких моментах навіть краща, ніж попередня, – зазначив він. – Загальна кількість прийнятих українських студентів у нас на десяток більше, ніж минулого року – 1090 студентів на всі форми навчання. Стосовно іноземних абітурієнтів, то набір ще продовжується, оскільки за умовами прийому до 1 листопада здійснюється набір в літньо-осінній період. Минулого року вперше, а цього року ми продовжуємо таку практику, буде ще весняний набір іноземних вступників. Частина іноземців має можливість поступити до 1 листопада, а є країни, наприклад, Індія, в яких завершення навчання в школах відбувається пізніше, ніж у нас, і вони не встигають вчасно прибути на навчання. Тому для такої категорії студентів Міністерство освіти минулого року вперше дало можливість вступати до університетів України і навесні – до 1 березня. Частина іноземців уже розпочала навчання з 1 вересня, а частина – розпочне з 1 лютого наступного року. Зараз всіх іноземних студентів маємо 1374, а на перший курс набрали понад 250.

На державну форму навчання ми прийняли 202 особи. Нам було виділено 200 державних місць на спеціальність «Медицина». У результаті оригінали документів принесли і ми зарахували 187 осіб. Оскільки в цьому році ми вперше брали участь у широкому конкурсі і такої процедури, як було раніше, коли можна було «підтягнути» на вакантні місця абітурієнтів, які подали оригінали документів з меншими балами, зараз немає, тому незаповнені місця перейшли назад до Міністерства охорони здоров’я, як вакантні. На спеціальності «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медсестринство» зараховано по двоє студентів за державним замовленням, на «Фізичну терапію, ерготерапію» – вісім. Кількість державних місць залишилась така ж, що і минулого року; проте навіть такі спеціальності як «Фармація, промислова фармація» і «Фізична терапія, ерготерапія», які в попередні роки не мали державних місць, в цьому році їх отримали.

На кожну спеціальність ми можемо прийняти ліцензований обсяг студентів. На «Медицину», наприклад, маємо ліцензію на 750 осіб. Це означає, що всіх студентів в рік ми не можемо взяти більше ніж 750. Тобто, 200 осіб запланували набрати на державні місця, а решта можемо набрати контрактників. Оскільки ліцензія на спеціальність йде загальна, то розподіл місць здійснили для набору окремо вітчизняних та іноземних студентів. Після заповнення місць державного замовлення та набору вітчизняних студентів контрактної форми, на всі місця, які залишаються плануємо набрати іноземних студентів ще восени або вже навесні. Якщо ліцензований обсяг не заповнимо, а це може бути 30-50 осіб, то за правилами прийому, на наступний навчальний рік зможемо приймати на другий курс студентів після коледжу.

Основний набір студенів, за словами Григорія Загричука, йде на спеціальність «Медицина». На другому місці –за рахунок заочної форми навчання – спеціальність «Фармація, промислова фармація». Популярною є також «Стоматологія». Не меншим попитом в останні роки користується і «Медсестринство» через те, що на цій спеціальності можлива дистанційна форма навчання.

– В нас є можливість отримати диплом бакалавра або магістра по медсестринству за дистанційною формою навчання, – каже Григорій Загричук. – Багато хто дивується, що це за лікар-дистанційник? По- перше – це не лікар, а медсестра, по-друге, туди ми приймаємо лише тих випускників коледжів та училищ, які мають вже диплом молодшого спеціаліста, і вони вже працюють у лікарні. У нас вони здобувають теоретичні знання, а практичну підготовку проходять за місцем роботи. Така форма підходить і для вітчизняних студентів, і для іноземних. І американці, і канадійці зараз у нас так навчаються. Після завершення навчання вони успішно підтверджують в своїй країні отримані у нас дипломи. Така форма навчання зручна і для них, і для нас.

У медичному університеті навчаються студенти з понад 60-ти різних країн. Як правило, вони обирають спеціальності «Медицина» і «Стоматологія». На «Медицині» найбільше навчається представників з Нігерії, Гани, Польщі. На «Стоматології» – з Польщі, Єгипту, Марокко. Дистанційну форму навчання обирають в основному студенти з Америки та Канади.

Ольга Трач

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