Вступна кампанія – 2017: які “сюрпризи” підготували для абітурієнтів

27/06/2017 Розмір тексту:

Міністерство освіти і науки України затвердило цьогорічні умови вступу до вищих навчальних закладів. Відтепер до українських університетів можна вступити без ЗНО, якщо абітурієнт навчався за кордоном. Проте цим вступникам доведеться складати іспити, передбачені умовами вступу у конкретних навчальних закладах.

Серед нововведень – встановлення прохідного балу у медичних університетах. Він становитиме 150 балів для кожного предмету, абітурієнти з нижчими балами не зможуть взяти участь у вступній кампанії в медичних навчальних закладах.

«Цими днями ми отримали чергові зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів. Серед цих умов на законодавчому рівні затверджено, що прохідний мінімум для медичних закладів – це 150 балів з усіх предметів. Це той мінімум, який треба мати з усіх предметів, щоб подавати документи до медичних закладів. Окрім цього, на законодавчому рівні визначено категорії пільговиків», – розповідає заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту Юрій Шайнюк.

Цього року подавати документи до університетів України можна з 12-го до 20-го липня, якщо передбачені вступні іспити або творчі конкурси, подача документів завершиться 26 липня. Далі формуватимуться рейтингові списки.

«Всі моменти вступу будуть прописані за правилами прийому в навчальних закладах, які також отримали певну автономію. Окрім сертифікатів ЗНО, можна буде певним категоріям вступників вступити за іспитами, це стосується насамперед тих осіб, які закінчували навчання за кордоном. Тому можна сказати, що ці зміни є на користь учасників тестування, але вони частково порушують принцип рівності. Думаю, правила мають бути одинакові для всіх», – додає Юрій Шайнюк.

Абітурієнтам нагадують: цього року в основному подаватимуть документи в електронному вигляді.

До слова, вступники можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності.

Софія Романська