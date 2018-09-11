Вселенський патріарх призначив священика з Тернопільщини своїм представником в Україні

11/09/2018 Розмір тексту:

7 вересня Варфоломій зробив важливі кадрові призначення. Своїм розпорядженнями він наділив повноваженнями екзархів на території України двох митрополитів, які представляють Українську православну церкву на теренах США і Канади, – архієпископа Даниїла та єпископа Іларіона Едмонтонського.

Очевидно, що на цих двох священиків буде покладено важливу місію вироблення моделі для отримання українським церквами Томосу на створення помісної автокефальної церкви.

Обоє мають відносно молодий за церковними канонами вік – 46 років, народилися в Україні та отримали священичий сан у лоні Вселенського патріархату. В перспективі можуть претендувати навіть на патріарше місце.

Цікаво, що архієпископ Даниїл (Зелінський), який очолює Західну єпархію УПЦ у США, тісно пов’язаний з Тернопільщиною. За даними офіційної біографії, розміщеної на сайті Української Православної Церкви у США, Даниїл (в миру Володимир Зелінський) народився в Бучачі та закінчив місцеву школу. Після закінчення навчання у семінарії в Івано-Франківську емігрував у США.