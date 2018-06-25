Все стоїть: на Сонячному затор через ДТП. ФОТО

25/06/2018 Розмір тексту:

ДТП сталася по вулиці Романа Купчинського, поблизу ТЦ «Мандарин». Зіткнулися автівки Fiat та Skoda. Через автопригоду на дорозі утворився чималий затор.

Про це інтернет-телебаченню Тернопільщини «МедіаТОР» повідомляють читачі.

– Водій Skoda повертав до торгового центру і не пропустив Fiat. Тому сталося ДТП. У автопригоді ніхто не постраждав, але по вулиці Купчинського великий затор. Тролейбуси не можуть об’їхати місце ДТП, тому у напрямку до 15 Квітня все стоїть, – коментує тернополянин пан Василь.