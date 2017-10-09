Все солодке встиг з’їсти: у Тернополі спіймали злодія-гурмана

09/10/2017 Розмір тексту:

Двадцять одну плитку шоколаду та сім упаковок кави викрав невідомий чоловік з крамниці обласного центру. Саме таке повідомлення надійшло до Тернопільського відділу поліції.

Як зазначив працівник крамниці, невідома особа похапцем викрала товар, допоки продавець обслуговував іншого покупця.

У ході розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. 21-річний тернополянин одразу у скоєному зізнався. Все солодке підозрюваний встиг з’їсти, повідомляють у поліції.

Молодику інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.